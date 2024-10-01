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Умер композитор Вячеслав Добрынин

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Умер Вячеслав Добрынин, певец и композитор, народный артист России.

Источник: Sputnik.kz

Как сообщил Радио Sputnik, Добрынин умер в одной из московских клиник, куда ранее его госпитализировали с инсультом. Композитору было 78 лет.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, включая композиции «Родная земля», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Где же ты была», «Прощай».

Популярные песни «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки» и «Синий туман» в его исполнении стали хитами.

В 1996 году Добрынину присвоили звание народного артиста России.

Также певец и композитор награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 1986 году получил премию Ленинского комсомола.

Неоднократно становился лауреатом фестиваля «Песня года». В 2015 году получил премию «Золотой граммофон».