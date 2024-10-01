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Движение по улице Сталеваров в Челябинске будет ограничено еще три недели

В Челябинске продлили ограничение движения на улице Сталеваров.

Источник: Комсомольская правда

В Металлургическом районе Челябинска продлили ограничения для машин. Проезд затруднен на участке между домами № 26 и № 42 по улице Сталеваров. Причина проблем — ремонт теплотрассы.

Как пояснили в мэрии, срок окончания ремонта отложили до 20 октября.