Движение по улице Сталеваров в Челябинске будет ограничено еще три недели

В Металлургическом районе Челябинска продлили ограничения для машин. Проезд затруднен на участке между домами № 26 и № 42 по улице Сталеваров. Причина проблем — ремонт теплотрассы.
Как пояснили в мэрии, срок окончания ремонта отложили до 20 октября.
В Челябинске продлили ограничение движения на улице Сталеваров.
В Металлургическом районе Челябинска продлили ограничения для машин. Проезд затруднен на участке между домами № 26 и № 42 по улице Сталеваров. Причина проблем — ремонт теплотрассы.
Как пояснили в мэрии, срок окончания ремонта отложили до 20 октября.