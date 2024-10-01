Певец и композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет

Эстрадный певец, композитор, народный артист РФ Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Точные причины смерти не раскрываются, но меньше недели назад музыкант был госпитализирован с инсультом в одну из московских клиник.
На счету Добрынина хиты для Льва Лещенко, Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова, Анны Герман, коллективов «Самоцветы» и «Веселые ребята» и многих других звезд.
За карьеру композитор выпустил более 20 альбомов. Среди самых известных песен в исполнении Вячеслава Григорьевича — «Не сыпь мне соль на рану» (1989) и «Синий туман» (1989). С 1990-го артист выступал с группой «Доктор Шлягер».