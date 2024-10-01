Из-за дорожных камер прокуроры внесли представление главе Минтранса Башкирии

Прокурорская проверка показала, что оборудование за миллион рублей, которое приобрела Транспортная дирекция Башкирии, после монтажа долгое время не подключали к системе. Кроме того, контракт на его содержание не заключался, фиксация нарушений ПДД не производилась, а виновных к ответственности не привлекали.