Из-за дорожных камер прокуроры внесли представление главе Минтранса Башкирии

В Башкирии прокуратура внесла представление главе Министерства транспорта и дорожного хозяйства из-за дорожных камер. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
На территории республики, по данным прокуроров, функционирует более 1,8 тысяч комплексов, благодаря которым нарушителей ПДД удается привлечь к административной ответственности. В первом полугодии текущего года с использованием таких комплексов удалось выявить более трех миллионов нарушений.
Прокуратура Калининского района Уфы установила, что при наличии мест концентрации ДТП не была обеспечена своевременная передислокация дорожных камер. Из-за этого в адрес руководителя Центра организации дорожного движения внесено представление. Аналогичные нарушения выявил и прокурор Октябрьского района.
В Бирске власти не обеспечили установку дорожных знаков «Фотовидеофиксация» и «Начало населенного пункта» при въезде в город с автодороги Уфа-Бирск-Янаул в сторону села Пономаревка, хотя в населенном пункте функционируют 15 камер.
На дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Ишимбайском района подрядчик несвоевременно ввел в эксплуатацию, а в последующем сдал в аренду автоматические пункты весогабаритного контроля транспорта, в составе которых имеются и комплексы фото- и видеофиксации.
— По представлениям прокуроров Баймакского и Мишкинского районов устранены нарушения требований ГОСТ при размещении на автодорогах Магнитогорск — Ира, Уфа — Бирск — Янаул передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, — сообщает надзорное ведомство.
По материалам проверки уфимской прокуратуры были возбуждены уголовные дела по фактам использования заведомо подложных документов при участии в открытом конкурсе на выполнение работ по содержанию дорожных камер.
Прокурорская проверка показала, что оборудование за миллион рублей, которое приобрела Транспортная дирекция Башкирии, после монтажа долгое время не подключали к системе. Кроме того, контракт на его содержание не заключался, фиксация нарушений ПДД не производилась, а виновных к ответственности не привлекали.
Также прокуратура сообщает, что Центр организации дорожного движения Башкирии не обеспечил надлежащую эксплуатацию и обслуживание дорожных камер на железнодорожных переездах.
— По результатам проверки прокуратура республики внесла в адрес и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона представление. По итогам его рассмотрения ведомством приняты меры по устранению нарушений. Работа в данном направлении продолжается, — сообщает ведомство.
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