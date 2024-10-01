Виталий Хоценко открыл Центр уличного баскетбола в Омске

«Комплекс открыт для всех желающих. Если вы заметили, здесь даже есть небольшие трибуны: парень пришёл с девушкой или родителями, и им есть где посидеть и поболеть», — отмечает Андрей Кириленко. — «Мы проводили анализ: порядка 250 тысяч человек проходят через эти площадки ежегодно. Это очень круто! Это фундамент для развития баскетбола, поэтому такие площадки будут появляться и дальше. Планируем проводить различные турниры, в которых будут участвовать как профессионалы, так и любители. Будут и мастер-классы: вот сегодня Алексей Саврасенко был. Для нас очень важно давать пример подрастающему поколению, чтобы оно чувствовало себя частью большого процесса и перенимало опыт сильнейших».