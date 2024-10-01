Виталий Хоценко открыл Центр уличного баскетбола в Омске

Во вторник, 1 октября, в Омске торжественно открылся Центр уличного баскетбола.
Комплекс из двух полноформатных баскетбольных площадок и одного корта для стритбола (баскетбола 3×3) расположился рядом с гостиницей «Космос», около Метромоста. В церемонии открытия приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, председатель банка ПСБ Пётр Фрадков, легендарный российский баскетболист и президент РФБ Андрей Кириленко, и другие гости.
Площадь Центра составляет 2700 квадратных метров. Он полностью соответствует стандартам ФИБА (международной федерации баскетбола), поэтому в будущем здесь можно будет проводить соревнования не только регионального, но и международного уровня. Все площадки имеют износостойкое покрытие, пригодное для игры в любую погоду. Помимо баскетбола, здесь также есть тренажёры и пространство для воркаута.
Подобные площадки открываются по всей России благодаря национальной федерации баскетбола и банку ПСБ. Договорённость между регионом и ПСБ о создании Центра в Омске была достигнута во время Петербургского экономического форума в прошлом году.
«В Омской области к баскетболу особое отношение. Он у нас в первой тройке игровых видов спорта по числу занимающихся», — рассказал Виталий Хоценко. — "Фундаментом для профессионального спорта всегда был и будет спорт массовый. Уверен, что теперь с появлением такого современного центра число играющих в баскетбол у нас заметно вырастет.
Конечно, на новый уровень выйдет и стритбол. Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которые мы проводим, традиционно собирают у нас несколько десятков команд. Теперь всем им здесь найдется место. Учитывая то, что на площадке еще предусмотрена и зона популярного у молодежи воркаута, нет никаких сомнений в том, что она будет у нас востребована с ранней весны и до поздней осени".
Омский комплекс под открытым небом — 21-й в России. В честь открытия здесь прошёл турнир по стритболу в пяти возрастных категориях, а также мастер-класс с легендой российского баскетбола Алексеем Саврасенко.
Побывал на открытии и президент РФБ Андрей Кириленко, который провёл значительную часть игровой карьеры в лучшей лиге мира — Национальной баскетбольной ассоциации.
«Комплекс открыт для всех желающих. Если вы заметили, здесь даже есть небольшие трибуны: парень пришёл с девушкой или родителями, и им есть где посидеть и поболеть», — отмечает Андрей Кириленко. — «Мы проводили анализ: порядка 250 тысяч человек проходят через эти площадки ежегодно. Это очень круто! Это фундамент для развития баскетбола, поэтому такие площадки будут появляться и дальше. Планируем проводить различные турниры, в которых будут участвовать как профессионалы, так и любители. Будут и мастер-классы: вот сегодня Алексей Саврасенко был. Для нас очень важно давать пример подрастающему поколению, чтобы оно чувствовало себя частью большого процесса и перенимало опыт сильнейших».
В следующем году планируется открытие ещё одного Центра уличного баскетбола в Омске. Расположится он на Левобережье, около «G-Drive Арены». Решение о создании второй площадки уже принял глава ПСБ Пётр Фрадков.