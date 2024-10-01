Белорусский психолог высказалась о детях-квадроберах

«Стало “модно” не иметь детей, но при этом холить и лелеять домашнего питомца, окружая его любовью и заботой. Ребенок в семье, где эта самая любовь и забота отсутствует (независимо от наличия питомцев в доме), однажды задумывается, что если я стану кошечкой или собачкой, меня будут любить так же сильно. То есть, потребность в любви, важности, значимости, нужности, толкает ребенка на подобную “суррогатную замену идентичности”, — отметила Инна Воронова.