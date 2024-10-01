Белорусский психолог высказалась о детях-квадроберах

О детях-квадроберах на телеканале СТВ высказалась педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи Илляна Матвиенко. По ее словам, для многих детей демонстративное поведение, самовыражение, оригинальное, креативное может быть ведущим для участия в этой субкультуре.
Напомним, квадробинг — новое увлечение детей в основном от 7 до 14 лет, одевание масок животных, хвостов, ушей и копирование повадок животных — котов, собак, белок, тигров
Илляна Матвиенко отметила, что со временем, удовлетворив свою потребность в общении с другими по интересам, в самовыражении, в необычном проявлении себя, своих возможностей, интерес к этой субкультуре сойдет на нет.
«Если родитель замечает, что субкультура лишь ограничивает подростка, из-за этого увлечения он ограничивает себя в других сферах жизни, тогда уже нужно бить тревогу», — отметила специалист.
Ее коллега российский психолог Инна Воронова в комментариях kp.ru отметила, что в последнее время стало модным всячески «очеловечивать» прелесть домашних питомцев.
«Стало “модно” не иметь детей, но при этом холить и лелеять домашнего питомца, окружая его любовью и заботой. Ребенок в семье, где эта самая любовь и забота отсутствует (независимо от наличия питомцев в доме), однажды задумывается, что если я стану кошечкой или собачкой, меня будут любить так же сильно. То есть, потребность в любви, важности, значимости, нужности, толкает ребенка на подобную “суррогатную замену идентичности”, — отметила Инна Воронова.
По словам специалиста, родителям необходимо дать понять ребенку, что он важен и ценен, и ему для этого совершенно не обязательно становиться кошечкой или собачкой.