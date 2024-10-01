Волгодонские атомщики отметили День без автомобиля большим велопробегом

— Три года назад нас было всего 15 человек, а в этом году в шесть раз больше. Велоспорт становится все более популярным в Волгодонске, и это во многом благодаря поддержке нашей атомной станции, — рассказал заместитель директора по персоналу Ростовской АЭС Михаил Рябышев.