Волгодонские атомщики отметили День без автомобиля большим велопробегом

В Волгодонске в рамках Всемирного дня без автомобиля состоялся масштабный велопробег. В нем приняли участие около 100 велосипедистов из числа сотрудников местных предприятий атомной отрасли. Также к празднику присоединились члены семей атомщиков и просто любители велоспорта. Организатором акции выступила Ростовская АЭС при поддержке профсоюзной организации предприятия.
— Три года назад нас было всего 15 человек, а в этом году в шесть раз больше. Велоспорт становится все более популярным в Волгодонске, и это во многом благодаря поддержке нашей атомной станции, — рассказал заместитель директора по персоналу Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Старт гонки был дан у информационного центра атомной станции. А затем участники проехали под флагами Ростовской АЭС и Росатома по новой и старой части города. Финишировали велосипедисты у здания администрации Волгодонска.
Как отметил капитан велокоманды атомной станции Андрей Вифлянцев, увеличение выбросов вредных веществ с каждым годом растет. Только за 2023 год в России было зарегистрировано свыше 45 миллионов легковых автомобилей. Поэтому он считает, что каждый житель атомграда в своей повседневной жизни должен чаще пользоваться велосипедом.
НАША СПРАВКА.
Все предприятия Росатома, включая Ростовскую АЭС, принимают активное участие в проведении мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры.
В этом году сотрудники атомной станции уже устраивали велопробеги. Так, прошли два эковелоквеста, на которых все желающие смогли принять участие в сборе мусора и наведения порядка в местах отдыха горожан. А в мае состоялся пробег к мемориалу славы «Самбекские высоты», в рамках которого команда волгодонских атомщиков смогла преодолеть почти 350 км.