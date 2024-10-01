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Гидрометцентр: октябрь на Среднем Урале окажется теплее нормы

Октябрь в Свердловской области будет теплым.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Октябрь в Свердловской области прогнозируют теплее нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.

— Согласно Прогнозу Гидрометцентра России октябрь ожидается в Свердловской области теплее нормы на один градус, количество осадков — близким к норме, — рассказали в Гидрометцентре.

Ранее прогнозировалось, что в Свердловской области уже в сентябре пойдет снег. Осадки заметили только жители северных частей региона.

Отмечается, что сентябрь 2024 года также выдался теплее нормы. В области воздух был выше на один-три градуса. Осадков было немного. Их количество составило 2−28 миллиметров. Это 6−59% от нормы. Дожди были редкими, а дней с суточным количеством осадков один миллиметр и более составило 2−5.