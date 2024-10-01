Гидрометцентр: октябрь на Среднем Урале окажется теплее нормы

Отмечается, что сентябрь 2024 года также выдался теплее нормы. В области воздух был выше на один-три градуса. Осадков было немного. Их количество составило 2−28 миллиметров. Это 6−59% от нормы. Дожди были редкими, а дней с суточным количеством осадков один миллиметр и более составило 2−5.