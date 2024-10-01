Авиакомпания «Азимут» планирует открыть ежедневные рейсы из Перми в Ташкент

Авиакомпания подала запрос на временный допуск к выполнению регулярных перевозок. Решение о допуске рассмотрит межведомственная комиссия.
Планируется, что полеты будут выполняться по воздушной линии Пермь — Ташкент семь раз в неделю.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российская авиакомпания «Азимут» собирается наладить регулярное авиасообщение между российским городом Пермь и Ташкентом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Авиакомпания подала запрос на временный допуск к выполнению регулярных перевозок. Решение о допуске рассмотрит межведомственная комиссия.
Планируется, что полеты будут выполняться по воздушной линии Пермь — Ташкент семь раз в неделю.