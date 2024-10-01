Сегодня, 1 октября, трамвай PESA, бесплатно предоставленный Уфе московскими властями, вышел на линию. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Напомним, минувшим летом в мэрии сообщили, что столица Башкирии бесплатно получит из Москвы 69 таких трамваев. К отгрузке тогда подготовили 20 единиц, их должны привезти уже в этом году.
Модель трамваев 71−414 является результатом совместного производства российской и зарубежной компаний. Они вместительнее тех (60 сидячих мест), которые уже есть в городе сейчас, а также оборудованы кондиционером и низким полом.
Первый трамвай запустили в работу на маршруте № 5 «Госцирк — улица Пушкина». По словам Мавлиева, до 1 ноября на транспортные линии должны поступить еще 15 единиц PESA.
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