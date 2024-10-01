Два слоя асфальта уложили на дороге Усть-Кут — Омолой

На автодороге Усть-Кут — Омолой положили два слоя асфальта на участке в почти два километра. Всего покрытие обновят на отрезке протяженностью в три километра. Как сообщили в дорожной службе Иркутской области, целковые работы на двух участках планируют завершить до ноября.