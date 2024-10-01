В Черемховском районе открылась модельная библиотека

Спикер областного парламента подчеркнул, что создание такой библиотеки стало возможным, в том числе, и благодаря поддержке инициативных проектов, которые были приняты по инициативе депутатов. Так, в прошлом году отремонтировать помещение помогло финансирование по программе «Народные инициативы». А в этом году за счет средств областной программы «Развитие культуры» провели модернизацию самого учреждения — на это было предусмотрено 7,5 млн рублей. Впереди — множество мероприятий, готовятся здесь проводить встречи, дискуссии, творческие мастер-классы. Особо отмечается тот факт, что посещать библиотеку стало удобно людям с ограниченными возможностями.