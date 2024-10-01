В Черемховском районе открылась модельная библиотека

После ремонта и полной модернизации открылась библиотека в селе Бельск Черемховского района. Теперь она стала модельной — это значит, что здесь можно проводить разные мероприятия в современном формате, созданы тематические пространства, появилось новое оборудование. Причем для всего района это первая такая библиотека.
С таким событием местных жителей поздравил председатель Законодательного Собрания иркутской области Александр Ведерников:
— Очень приятно, что именно ваш проект победил в конкурсе и пригодились наши инициативные проекты, — отметил Александр Ведерников. — Поздравляю вас, пусть библиотеки служат ребятишкам таким местом притяжения, где бы они поменьше пользовались современными локациями и гаджетами, и побольше держали в руках обычные бумажные книги.
Спикер областного парламента подчеркнул, что создание такой библиотеки стало возможным, в том числе, и благодаря поддержке инициативных проектов, которые были приняты по инициативе депутатов. Так, в прошлом году отремонтировать помещение помогло финансирование по программе «Народные инициативы». А в этом году за счет средств областной программы «Развитие культуры» провели модернизацию самого учреждения — на это было предусмотрено 7,5 млн рублей. Впереди — множество мероприятий, готовятся здесь проводить встречи, дискуссии, творческие мастер-классы. Особо отмечается тот факт, что посещать библиотеку стало удобно людям с ограниченными возможностями.