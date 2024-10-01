На Кубани родителей предупредили о популярной у подростков опасной игре

По сюжету игры ребенок ненавидит родителей, постоянно их обманывает и сбегает из дома. И эта игра — первая ступенька. После идут связанные с ней другие, более жестокие. Проходя этапы игры, дети получают ссылки и QR-коды для перехода на более серьезные.