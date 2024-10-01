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На Кубани родителей предупредили о популярной у подростков опасной игре

Игру «Schoolboy Runaway», которая учит убегать из дома, скачали более 10 млн раз.

Источник: Nick Fancher/CC0

Родителей Кубани предупредили о популярной у подростков опасной стелс-игре, сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Подрастающее поколение в эти игры вовлекают через tg-каналы и мобильные приложения. Так, игру «Schoolboy Runaway», которая учит убегать из дома, скачали более 10 млн раз.

По сюжету игры ребенок ненавидит родителей, постоянно их обманывает и сбегает из дома. И эта игра — первая ступенька. После идут связанные с ней другие, более жестокие. Проходя этапы игры, дети получают ссылки и QR-коды для перехода на более серьезные.

В ведомстве рекомендуют ограничить от них детей и подростков.

Напомним, жителям Кубани рассказали о мошенничестве накануне листинга Hamster Kombat. Мошенники предлагают вывести деньги из игры по выгодному курсу конвертации в российскую валюту.