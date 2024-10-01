Стало известно, какой будет погода в Иркутской области 2 октября 2024

Погода в Иркутской области 2 октября 2024 удивит многих жителей региона. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, дождь придет ночью в Чунский и Казачинско-Ленский районы.
Погода в Иркутской области 2 октября 2024
— Днем в северо-восточных, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, — поделились синоптики.
Погода в Иркутской области 2 октября 2024 сумеет удивить сибиряков осенним теплом. Воздух прогреется до +14..+19, но только при прояснении. Если будет облачно, то до +5…+10. Ночью возможны заморозки до −2.
Ветер будет юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный и местами с порывами до 15−20 м/с.