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Стало известно, какой будет погода в Иркутской области 2 октября 2024

Дождь, мокрый снег и +19 обещают в Иркутской области 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутской области 2 октября 2024 удивит многих жителей региона. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, дождь придет ночью в Чунский и Казачинско-Ленский районы.

Погода в Иркутской области 2 октября 2024

— Днем в северо-восточных, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, — поделились синоптики.

Погода в Иркутской области 2 октября 2024 сумеет удивить сибиряков осенним теплом. Воздух прогреется до +14..+19, но только при прояснении. Если будет облачно, то до +5…+10. Ночью возможны заморозки до −2.

Ветер будет юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный и местами с порывами до 15−20 м/с.