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В Советском округе Омска ожидается отключение воды

Из-за ремонтных работ на водопроводе.

Источник: Комсомольская правда

Омский водоканал уведомил жителей Советского округа о планируемом отключении воды в среду, 9 октября. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе по улице Заозерной.

Водоснабжение будет прекращено с 02:00 9 октября до 01:00 10 октября. Отключение затронет следующие адреса:

— Улица Заозерная: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 5а, 9 и другие до 40;

— Проспект Менделеева: 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1 и многие другие;

— Улица С. Тюленина: 1, 3, 5, 7, 11 и другие;

— Улица Бородина: 33, 37, 39 и прочие;

— Улица Бархатовой: 2, 6 г;

— Улица Белозерова: 1, 2, 4 и другие;

— Улица Лаптева: 3, 5;

— Проспект Королева: 3/2;

— Поселок Пушкино.

Ранее водоканал уже предупреждал жителей Ленинского округа о временном отключении воды 2 октября для части жителей Московки-2.

ЖКХ