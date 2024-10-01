В Советском округе Омска ожидается отключение воды

Омский водоканал уведомил жителей Советского округа о планируемом отключении воды в среду, 9 октября. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе по улице Заозерной.
Водоснабжение будет прекращено с 02:00 9 октября до 01:00 10 октября. Отключение затронет следующие адреса:
— Улица Заозерная: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 5а, 9 и другие до 40;
— Проспект Менделеева: 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1 и многие другие;
— Улица С. Тюленина: 1, 3, 5, 7, 11 и другие;
— Улица Бородина: 33, 37, 39 и прочие;
— Улица Бархатовой: 2, 6 г;
— Улица Белозерова: 1, 2, 4 и другие;
— Улица Лаптева: 3, 5;
— Проспект Королева: 3/2;
— Поселок Пушкино.
Ранее водоканал уже предупреждал жителей Ленинского округа о временном отключении воды 2 октября для части жителей Московки-2.