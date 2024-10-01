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Автобус из Воронежа до Отрадного изменил расписание

Речь идет о маршруте № 124.

В первый день октября в Воронеже изменился график движения автобуса № 124 «Воронеж — Отрадное», сообщили в пресс-службе компании «Регионтранс».

Отмечается, что транспорт будет выполнять 126 рейсов ежедневно. С остановки на улице Димитрова отправление в 5:10, последний рейс — в 21:30. Из Отрадного Новоусманского района отправление в 5:40, последний рейс намечен на 22:00. Интервал движения в час пик будет составлять 15 минут, в межпиковое время — 20 минут.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал о временном изменении схемы движения троллейбуса № 99.