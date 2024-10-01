Автобус из Воронежа до Отрадного изменил расписание

Отмечается, что транспорт будет выполнять 126 рейсов ежедневно. С остановки на улице Димитрова отправление в 5:10, последний рейс — в 21:30. Из Отрадного Новоусманского района отправление в 5:40, последний рейс намечен на 22:00. Интервал движения в час пик будет составлять 15 минут, в межпиковое время — 20 минут.