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Глава СКР взял под контроль процесс расселения аварийного дома в Самаре

В Самаре жильцы ветхого дома на улице Самарской долгое время не могут получить благоустроенные квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль процесс расселения аварийного дома в Самаре. Речь идет о здании, построенном в 1917 году, расположенном на улице Самарской.

«Здание находится в непригодном для проживания состоянии: межэтажные перекрытия прогнили, системы водо-, тепло- и электроснабжения неисправны, из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень», — сообщили в информационном центре СК России.

Дом был признан аварийным еще в 2016 году, но благоустроенные квартиры жильцы до сих пор не получили. Должных мер по расселению граждан не принимается, сроки постоянно переносятся. Сейчас следователи начали процессуальную проверку по данному факту.

Александр Бастрыкин потребовал, чтобы и.о. руководителя СУ СК по Самарской области Максим Козлов представил промежуточные результаты проверки и принятые меры по итогам расследования.

СК