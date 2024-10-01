В Омске суд заставил «ТГК № 11» устранить нарушения на ТЭЦ-5

В Омске суд решил, что акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» должно исправить нарушения на ТЭЦ-5. Это решение появилось после проверки, которую провела прокуратура из-за инцидентов в декабре 2023 года и жалоб людей на низкую температуру в домах и офисах.
В феврале 2024 года прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил выяснить, что происходит. Проверка показала, что на ТЭЦ-5 было найдено более 400 нарушений в области безопасности и правил работы. К моменту суда «ТГК № 11» смогла устранить 156 из них.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал компанию исправить оставшиеся 250 нарушений. После того как суд подтвердит свое решение, прокуратура будет контролировать, как «ТГК № 11» выполняет предписание.