На Омскую область надвигается резкое похолодание

По данным синоптиков, уже в четверг, 3 октября 2024 года, ночью похолодает до −5 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +15.
В пятницу, 4 октября 2024 года, характер погоды существенно не изменится. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до −5 градусов, днем ожидается в пределах +11…+16 °С.
Как пояснили специалисты Обь-Иртышского УГМС, похолодание в Омской области связано с антициклоном, который накроет наш регион.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.