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На Омскую область надвигается резкое похолодание

После бабьего лета Омскую область накроет резкое похолодание. Такой прогноз* дает Обь-Иртышское УГМС.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°

По данным синоптиков, уже в четверг, 3 октября 2024 года, ночью похолодает до −5 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +15.

В пятницу, 4 октября 2024 года, характер погоды существенно не изменится. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до −5 градусов, днем ожидается в пределах +11…+16 °С.

Как пояснили специалисты Обь-Иртышского УГМС, похолодание в Омской области связано с антициклоном, который накроет наш регион.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.