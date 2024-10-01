Почему нельзя терпеть головные боли

Дети и подростки тоже могут страдать от головной боли, и это не всегда связано с ростом организма. Однако если у ребенка болит голова, необходимо обратиться к педиатру. Мигрень может начаться в раннем возрасте как у девочек, так и у мальчиков. Она имеет различные формы, включая абдоминальную мигрень, когда болит не голова, а живот. Сложно связать головную боль с ростом организма, так как это не должно происходить само по себе.