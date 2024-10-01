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МЧС по Башкирии предупреждает о тумане и чрезвычайной пожароопасности

МЧС по Башкирии предупреждает о тумане и чрезвычайной пожароопасности.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Башинформ

В Башкирии 2 октября прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. В пресс-службе МЧС по РБ предупредили, что в отдельных южных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность, а на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с, по югу 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°, в северных и горных районах −1, −6°, днем +13, +18°.

МЧС