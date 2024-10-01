МЧС по Башкирии предупреждает о тумане и чрезвычайной пожароопасности.

В Башкирии 2 октября прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. В пресс-службе МЧС по РБ предупредили, что в отдельных южных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность, а на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.