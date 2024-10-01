Движение транспорта ограничат на улице Партизанской в Иркутске

В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Партизанской с 1 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на участке проезжая часть будет сужена до одной полосы.
— С 21:00 1 октября до 23:59 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Партизанской в районе дома № 66, — поделились в пресс-службе администрации.
На участке по Партизанской проведут неотложные работы на тепловых сетях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на участке в два километра на трассе Усть-Кут — Омолой положили новое асфальтовое покрытие.