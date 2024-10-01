Как был связан с Беларусью певец и композитор Вячеслав Добрынин, который умер 1 октября 2024

Песни Вячеслава Добрынина исполняли, разумеется, и звезды белорусской сцены: «Любишь — не любишь» пели ВИА «Верасы», «Колодец» стал одной из знаковых песен для Ярослава Евдокимова, а группа «Синяя птица», костяк которой составляли выходцы из Гомеля, в своем репертуаре имела хиты «Напиши мне письмо», «Так вот ты какая». Нельзя не сказать и о культовых «Песнярах»: музыку песни «Мы песни поем» написал именно Вячеслав Добрынин, а слова — легендарный Леонид Дербенев.