Как был связан с Беларусью певец и композитор Вячеслав Добрынин, который умер 1 октября 2024

Днем во вторник, 1 октября 2024 года, стало известно о смерти известного советского и российского певца и композитора Вячеслава Добрынина. Вячеслав Добрынин скончался на 79-ом году жизни, он умер в одной из клиник Москвы, куда попал несколько дней назад.
Вячеслав Добрынин, настоящая фамилия, Юрий Антонов
Вячеслав Добрынин был частым гостем в Беларуси, а белорусские зрители и, в особенности, зрительницы, на сольных его концертах гарантировано обеспечивали ему аншлаг и полный зал.
Интересно, что Добрынин — это псевдоним, фамилию своего отца — Петросян — артист никогда не носил, в паспорте значилась фамилия, доставшаяся от матери — Антонов. Но, поскольку на советской эстраде уже блистал выходец из Беларуси Юрий Антонов, то Вячеслав в свое время без сомнений взял звучный псевдоним — так советская публика получила «доктора шлягера» Вячеслава Добрынина.
Вячеслав Добрынин, песни
Как признавался сам Вячеслав Добрынин, по самым скромным подсчетам он написал около 700 (!) песен.
— В нашей стране нет ни одного артиста, который не исполнил бы мою песню! Все без исключения хоть одну, но спели: и Магомаев, и Пугачева, и Ротару, и Лещенко, — констатировал сам маэстро в интервью sb.by.
Песни Вячеслава Добрынина исполняли, разумеется, и звезды белорусской сцены: «Любишь — не любишь» пели ВИА «Верасы», «Колодец» стал одной из знаковых песен для Ярослава Евдокимова, а группа «Синяя птица», костяк которой составляли выходцы из Гомеля, в своем репертуаре имела хиты «Напиши мне письмо», «Так вот ты какая». Нельзя не сказать и о культовых «Песнярах»: музыку песни «Мы песни поем» написал именно Вячеслав Добрынин, а слова — легендарный Леонид Дербенев.
Вячеслава Добрынина очень любили в Беларуси, ну, а он отвечал взаимностью, к примеру, был в 1991 на самом первом «Славянском базаре».
— Я был на первом «Базаре» в 1991 году. Мы отыграли концерт, переночевали и поехали ночным поездом в Москву. А в Москве — танки. Мы приехали в другую страну. Этим первый «Базар» и запомнился, — говорил Добрынин в беседе с sb.by.
— Я бываю в Минске, и во всем у вас чувствуется четкость и дисциплина, это бросается в глаза, и многим нравится такое положение дел. Это как в спорте: порядок дает высокий класс, — говорил артист.
Последние годы Вячеслав Добрынин тяжело болел, пережил инсульт, проблемы со здоровьем начались, кажется, более десяти лет назад: в 2011 году композитор был членом жюри «Славянского базара», уже тогда она жаловался на аритмию, давление, пришлось даже вызывать скорую помощь.
В 2018 году, как пишет kp.ru, Добрынин попал к врачам с первым инсультом. Через некоторое время случился второй удар. Потом — третий.
Певец фактически приостановил творческую деятельность, крайне редко появлялся на публике.
В 2021 году Вячеславу Добрынину исполнилось 75 лет. С юбилеем его поздравлял президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Вы создали множество прекрасных произведений, которые стали классикой музыкальной эстрады. Многогранный талант композитора и исполнителя, неиссякаемая созидательная энергия сникали заслуженное народное признание и уважение коллег не только в России, но и далеко за ее пределами», — говорилось в тексте официального в поздравления.
Александр Лукашенко констатировал тогда же, что в Беларуси Вячеслава Добрынина «знают и ценят как человека, увлеченного любимым делом и неустанно стремящегося к покорению новых профессиональных вершин».
В сентябре 2024 года певец попал в больницу с очередным кризом. Увы, возраст и болезнь победили.
Хиты Вячеслава Добрынина «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и сотни других навсегда вошли в антологию советской и российской музыки, останутся они в памяти и в сердцах белорусских поклонников маэстро.