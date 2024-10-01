На Кубани за неделю выявили 855 новых случаев COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 110 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В Краснодаре заболели 349 человек, Новороссийске — 72, Тимашевском районе — 61, Сочи — 54. В Ейском районе зарегистрировали 30 новых случаев, в Горячем Ключе — 22, в Туапсинском районе — 21, в Кущевском районе −18.
По 15 пациентов прибавилось в Армавире, Абинском и Староминском районе, 14 — в Северском, 13 — в Новокубанском, 12 — в Брюховецком, 11 — в Динском. По 10 человек заболели в Апшеронском, Кавказском и Каневском районах, девять — в Приморско-Ахтарске, по семь — в Кореновском, Крымском и Усть-Лабинском, по шесть — в Анапе, Геленджике, Красноармейском и Мостовском районах, пять — в Калининском.
По четыре новых случая зарегистрировали в Белоглинском, Гулькевичском, Курганинском, Павловском и Тихорецком, по три — в Выселковском, Крыловском и Лабинском, по два — в Белореченском, Ленинградском, Отрадненском, Тбилисском, Темрюкском и Щербиновском. По одному пациенту прибавилось в Новопокровском, Славянском и Успенском районах.
«Госпитализировали 129 человек. С выздоровлением выписали 797. Четверых пациентов спасти не удалось», — сообщили в региональном оперштабе.