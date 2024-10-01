На Кубани за неделю выявили 855 новых случаев COVID-19

По 15 пациентов прибавилось в Армавире, Абинском и Староминском районе, 14 — в Северском, 13 — в Новокубанском, 12 — в Брюховецком, 11 — в Динском. По 10 человек заболели в Апшеронском, Кавказском и Каневском районах, девять — в Приморско-Ахтарске, по семь — в Кореновском, Крымском и Усть-Лабинском, по шесть — в Анапе, Геленджике, Красноармейском и Мостовском районах, пять — в Калининском.