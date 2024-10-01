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Омская филармония продолжает радовать горожан бесплатными концертами

Духовой оркестр представляет разнообразную программу в честь 85-летия учреждения.

Источник: Комсомольская правда

Духовой оркестр Омской филармонии под руководством заслуженного деятеля культуры Олега Романова продолжает радовать жителей города бесплатными концертами. В программе — шедевры мировой классики, современная музыка, обработки русских народных песен, а также джазовые и эстрадные композиции.

Концерт открыла известная композиция — вальс «Омские улицы» в исполнении коллектива, который стал неофициальным гимном города.

Эта серия бесплатных концертов проходит в знаковых местах Омска, включая вузы, торговые центры и открытые площадки. Она приурочена к 85-летию Омской филармонии и является настоящим подарком для всех меломанов. С сентября по май в рамках творческого сезона зрителей ждут выступления филармонических коллективов, ансамблей и солистов с популярной классикой, джазом и современной музыкой.