Омская филармония продолжает радовать горожан бесплатными концертами

Эта серия бесплатных концертов проходит в знаковых местах Омска, включая вузы, торговые центры и открытые площадки. Она приурочена к 85-летию Омской филармонии и является настоящим подарком для всех меломанов. С сентября по май в рамках творческого сезона зрителей ждут выступления филармонических коллективов, ансамблей и солистов с популярной классикой, джазом и современной музыкой.