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После жалобы казанца главу УК «Казань-ХХI» привлекли к ответственности

Житель Казани пожаловался главному жилищному инспектору Татарстана на многочисленные нарушения в доме № 28/9 по проспекту Альберта Камалеева.

Источник: AP 2023

По словам мужчины, на подземной парковке со стен осыпается штукатурка, начались проблемы с системой дымоудаления и много других нарушений. В процессе проверки выяснилось, что глава УК нарушил несколько нормативно-правовых актов. На него завели административное дело, материалы которого направлены в мировой суд.