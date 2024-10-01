Вышел посмертный клип рэпера Rich Homie Quan

В сети состоялся релиз видео на песню покойного хип-хоп-артиста Rich Homie Quan «Song Cry». Это первый выпущенный посмертный сингл музыканта.
В ролике показана церемония прощания со звездой. На трогательных кадрах близкие Rich Homie Quan стоят у его гроба и запускают в небо белых голубей, дети исполняют его треки, мэр Атланты объявляет 17 сентября днем памяти рэпера.
Артиста не стало 5 сентября в возрасте 34 лет. На его счету один сольный альбом Rich As In Spirit (2018). По словам отца музыканта, его сын оставил после себя более двух тысяч неизданных композиций и готовую пластинку из 25 песен.