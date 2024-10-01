В Волгограде простились с ветераном МВД и преподавателем академии Копыловым

Во вторник, 1 октября, простились с полковником милиции, бывшим заведующим кафедрой Волгоградской академии МВД Игорем Копыловым. Мужчину знали во многих учебных заведениях, которые готовят будущих сотрудников органов внутренних дел.
В академии МВД Игорь Копылов руководил разработкой программы дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Эта работа стала основой для похожих программ практически во всех профильных вузах страны. По ним учились курсанты в Московском и Санкт-Петербургском университетах МВД России, Омской и Нижегородской академиях МВД России.
По данным телеграм-канала «Ритуальный патруль», похороны Игоря Копылова прошли на Димитриевском кладбище.