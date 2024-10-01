Белорусский врач назвала идеальное время между питьем и едой в полчаса

Не менее 1,5 литра в сутки жидкости — примерная норма для здорового человека, рассказала в интервью sb.by заместитель главврача 27-й городской поликлиники Минска Татьяна Смолич. Кроме простой воды можно пить минеральную негазированную воду с наименьшей степенью минерализации, свежевыжатые соки, чай, кофе.
По словам медика, на кухне для готовки лучше всего использовать бутилированную или фильтрованную воду.
«Лучше не употреблять кофе натощак, после 18 часов желательно не пить зеленый чай, чай каркаде, кофе, соки из кислых фруктов», — отметила Татьяна Смолич.
А вот то, что день надо начинать со стакана воды, — с этим медик полностью согласна.
«Интервал между последним приемом жидкости и едой в идеале 20−30 минут, между едой и последующим приемом жидкости не менее 30 минут. Последний прием жидкости — за 1−1,5 часа до сна», — таковы рекомендации медика.