На набережной Омки торжественно открыли памятник Алтунину

Сегодня, 1 октября, в Омске состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, генерала армии Александра Терентьевича Алтунина. Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, монумент был установлен в сквере имени А. Алтунина, который расположен на набережной Оми, между Юбилейным и Комсомольским мостами. Этот сквер получил имя знаменитого земляка в 2020 году, и теперь в нем появился памятник, увековечивший память о выдающемся генерале.