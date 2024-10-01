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На набережной Омки торжественно открыли памятник Алтунину

Бюст установлен в сквере, так же посвящённом генералу.

Сегодня, 1 октября, в Омске состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, генерала армии Александра Терентьевича Алтунина. Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, монумент был установлен в сквере имени А. Алтунина, который расположен на набережной Оми, между Юбилейным и Комсомольским мостами. Этот сквер получил имя знаменитого земляка в 2020 году, и теперь в нем появился памятник, увековечивший память о выдающемся генерале.

«Монумент олицетворяет не только благородство и мужество генерала, но и мощный дух всех тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе.

Александр Терентьевич Алтунин — известный омич, родившийся на территории будущего Калачинского района Омской области. Он стал Героем Советского Союза за успешное проведение военной операции по захвату плацдарма возле села Доротка в Польше в 1944 году. За свою военную службу генерал Алтунин был награжден 11 орденами СССР.

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