Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Казахстане на октябрь

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований, прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.