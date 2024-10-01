Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Казахстане на октябрь

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:
- на западе республики ночью от +3+12°С до −3+5°С, днем от +18+27°С до +13+22°С;
- на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0,+8 до −1−6°С, днем от +17+25°С до +5+13°С.
На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на юго-западе, на юге ночью от +10+18°С до +7+15°С, днем от +23+28°С до +20+25°С;
- на юго-востоке ночью от +5+13°С до +10+15°С, днем от +20+25°С до +15+20°С.
В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18°С, в южной половине и на западе республики до +20+28°С.
Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований, прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Предполагается колебание температуры воздуха:
- в западных регионах ночью от −2+6°С до 0,-8°С, днем от +13+23°С до +3+12°С;
- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3+10°С до −1−10°С, днем от +10+20°С до −2+5°С;
- на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3+11°С до −1−6°С, днем от +18+25°С до +8+18°С.