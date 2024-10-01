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Отопление начинают включать в Минске

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Отопительный сезон начинается в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах белорусской столицы, сообщает Мингорисполком в своем Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

«В Мингорисполкоме принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди».

говорится в сообщении.

Отопление сначала включат в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Потребителями первой очереди также являются учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы.

По обновленным нормам белорусского законодательства, в этом году отопительный сезон в социальных объектах города начинается при среднесуточной температуре ниже +10 °С, при этом она должна сохраняться три дня подряд.

Ранее батареи включали, если такая температура держалась на протяжении пяти дней.

Тепло в жилые дома, учреждения культуры и образования, которые не входят в перечень первой очереди, будет подаваться при среднесуточной температуре воздуха, которая три дня подряд не будет превышать +8 °С.

ЖКХ