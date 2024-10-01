В Омске открыт бюст Героя Советского Союза Александра Алтунина

Александр Алтунин родом из Калачинского района Омской области и получил звание Героя Советского Союза за успешную операцию по захвату плацдарма у села Доротка в Польше в 1944 году. В его наградном списке значатся 11 орденов СССР. Теперь имя генерала будет увековечено в центре Омска, напоминая о его мужестве и благородстве.