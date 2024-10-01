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В Омске открыт бюст Героя Советского Союза Александра Алтунина

Монумент стал символом мужества защитников Родины.

Источник: Комсомольская правда

1 октября на набережной Оми в Омске состоялась торжественная церемония открытия бюста Александра Терентьевича Алтунина — Героя Советского Союза и генерала армии. Монумент установлен в сквере, названном в его честь.

Бюст является данью уважения не только самому Алтунину, но и всем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

Александр Алтунин родом из Калачинского района Омской области и получил звание Героя Советского Союза за успешную операцию по захвату плацдарма у села Доротка в Польше в 1944 году. В его наградном списке значатся 11 орденов СССР. Теперь имя генерала будет увековечено в центре Омска, напоминая о его мужестве и благородстве.