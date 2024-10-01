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Режим НМУ в шести городах Челябинской области продлили до 4 октября

В Челябинской области продлили режим «чёрного неба». В шести городах региона неблагоприятные условия, а значит и опасность возникновения смога сохранится почти всю неделю — до вечера пятницы, 4 октября. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

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Источник: Pchela.News
Неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продержатся ещё несколько дней. В Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Сатке и Карабаше предупреждение о НМУ первой степени действует с 30 сентября до 19 часов 4 октября.

Жителям Аши повезло чуть больше, там НМУ продлятся до 19 часов вторника, 1 октября.

Отдельные предприятия Челябинской области на период действия предупреждения должны будут сократить объём вредных выбросов в атмосферу.

Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.