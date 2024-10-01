Режим НМУ в шести городах Челябинской области продлили до 4 октября

Жителям Аши повезло чуть больше, там НМУ продлятся до 19 часов вторника, 1 октября.
Отдельные предприятия Челябинской области на период действия предупреждения должны будут сократить объём вредных выбросов в атмосферу.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.