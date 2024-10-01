Режим НМУ в шести городах Челябинской области продлили до 4 октября

В Челябинской области продлили режим «чёрного неба». В шести городах региона неблагоприятные условия, а значит и опасность возникновения смога сохранится почти всю неделю — до вечера пятницы, 4 октября. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.