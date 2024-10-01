Омские студенты медицинского колледжа посетили БСМП № 1

«Студентов, которые к нам приходят на практику или даже на ознакомительную экскурсию, мы стараемся погрузить в атмосферу больницы, заинтересовать. Коллектив больницы — это слаженная команда, большая семья, где каждый четко знает свое дело, обязанности. Мы всегда рады молодым специалистам, которые осознанно выбирают медицину, с душой идут в профессию. Для студентов-целевиков предусмотрена стипендия. За каждым из них при трудоустройстве будет закреплен наставник. В БСМП № 1 хорошо развиты традиции наставничества», — рассказала заместитель главного врача БСМП№ 1 по работе с сестринским персоналом, главный специалист Минздрава Омской области по управлению сестринской деятельностью Татьяна Владимировна Ларькова.