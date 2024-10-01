Воронежские синоптики рассказали о погоде в октябре

Октябрь, как и сентябрь, в Воронежской области будет более теплым, чем обычно. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, в октябре среднесуточная температура в Воронежской области будет выше нормы на 1,2 градуса. Обычно во второй месяц осени в нашем регионе воздух нагревается до +7,4. А в 2024 году среднесуточная температура будет +8,6.
Продолжится и тенденция, начавшаяся в сентябре. Октябрь будет не таким сухим, но дождей ожидают всего 75 процентов от нормы. При обычном показателе в 51 миллиметров осадков их выпадет всего 38.