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Воронежские синоптики рассказали о погоде в октябре

Температура будет выше нормы, а осадков ожидают меньше обычного.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Октябрь, как и сентябрь, в Воронежской области будет более теплым, чем обычно. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в октябре среднесуточная температура в Воронежской области будет выше нормы на 1,2 градуса. Обычно во второй месяц осени в нашем регионе воздух нагревается до +7,4. А в 2024 году среднесуточная температура будет +8,6.

Продолжится и тенденция, начавшаяся в сентябре. Октябрь будет не таким сухим, но дождей ожидают всего 75 процентов от нормы. При обычном показателе в 51 миллиметров осадков их выпадет всего 38.