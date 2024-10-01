Названы самые популярные места для зимнего отдыха у россиян

По утверждению руководителя туристического оператора, зимой среди россиян популярны пляжные направления. При этом самыми востребованными останутся туры в Египет: этой зимой Рубцов прогнозирует увеличение доли страны в общих продажах с 19 до 25%. На популярности курортов Египта сказываются относительно бюджетная стоимость путевок, расширение отельной базы, улучшение транспортного сообщения.
Конкурировать с Египтом на рынке туров могут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на которые тоже придется около 25% туров. На третьем месте — Таиланд: его доля составит примерно 18% от общего объема продаж. Четвертое место достанется Турции — 13%, а замыкает пятерку лидеров направлений Вьетнам с 6% от общего объема продаж.
Среди государств, не вошедших в топ пять, туроператор выделяет Шри-Ланку, Индонезию, Мальдивские острова, Маврикий и Кубу.