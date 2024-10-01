Названы самые популярные места для зимнего отдыха у россиян

Конкурировать с Египтом на рынке туров могут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на которые тоже придется около 25% туров. На третьем месте — Таиланд: его доля составит примерно 18% от общего объема продаж. Четвертое место достанется Турции — 13%, а замыкает пятерку лидеров направлений Вьетнам с 6% от общего объема продаж.