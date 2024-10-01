Пропавшего челябинского первоклассника нашли в другом городе

«Полицейским предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался в соседнем городе», — сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.
По предположениям, мальчик хотел доехать до школы с улицы Дмитрия Неаполитанова, 28. Последний раз ребенка видели, когда он садился на маршрутку.
Родители подали заявление в полицию утром 1 октября. Уже днем о местоположения сына стало известно.
Ранее стало известно, что в Челябинской области за июль погибло 5 человек, заявки на поиск которых были сделаны в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Всего было получено 65 заявок.