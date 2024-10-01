Остались жена и двое детей: стала известно личность водителя, погибшего при ДТП в Башкирии

Однако не все согласны с мнением об алкогольном опьянении. Есть те, кто подчеркивает, что дорога до «Нефтяника» ничем не освещается, и вместо ровного покрытия на ней выбоины и ямы, что могло привести к аварии. Местные жители отмечают, что это довольно опасный участок, чтобы разгоняться.