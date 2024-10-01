Остались жена и двое детей: стала известно личность водителя, погибшего при ДТП в Башкирии

В Ишимбайском районе Башкирии произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух мужчин. За рулем отечественной легковушки находился 36-летний житель Ишимбая Михаил Е. Он и его 34-летний пассажир скончались на месте. Подробности смертельной аварии выяснила «КП-Уфа».
НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ.
По данным республиканской Госавтоинспекции, водитель Lada Priora не справился с управлением, потерял контроль и после столкновения с ограждением стремительно съехал в кювет. В результате машина опрокинулась.
По словам знакомых водителя, около полуночи он ехал из Ишимбая в совхоз «Нефтяник», но невнимательность на дороге привела к трагедии. Друзья погибшего рассказали, что на месте происшествия не было тормозного пути, и в социальных сетях некоторые интернет-пользователи выразили мнение, что 36-летний Михаил был в состоянии алкогольного опьянения.
— Скорее всего, пьяный был и не успел среагировать, — пишет под постом один из комментаторов.
ПЛОХАЯ ДОРОГА.
Однако не все согласны с мнением об алкогольном опьянении. Есть те, кто подчеркивает, что дорога до «Нефтяника» ничем не освещается, и вместо ровного покрытия на ней выбоины и ямы, что могло привести к аварии. Местные жители отмечают, что это довольно опасный участок, чтобы разгоняться.
— Там днем страшно ездить, а уж ночью лотерея, особенно для тех, кто не знает дороги, — комментирует другой пользователь.
ОСТАЛАСЬ СЕМЬЯ.
Как рассказывают знакомые 36-летнего Михаила, мужчина иногда позволял себе лихачить за рулем, но в то, что он мог пьяным сесть за руль, не верят. Работал погибший по вахтам на севере. У водителя остались жена и двое детей: семилетняя дочь и четырехлетний сын.
— У него дочка в этом году в первый класс пошла, он осознавал ответственность перед семьей! — рассказал «КП-Уфа» знакомый погибшего мужчины.
Друзья и близкие не могут сказать, куда водитель и его пассажир ехали ночью, но известно, что в поселке у Михаила живет бабушка. В субботу мужчину похоронили в совхозе «Нефтяник» рядом с могилами родных.
Личность второго погибшего мужчины пока выяснить не удалось. Кто находился с Михаилом, неизвестно также его близким. Предположительно, водитель решил подбросить знакомого до поселка, так как совхоз находится буквально в трех минутах езды от города.
ОФИЦИАЛЬНО.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции тщательно расследуют обстоятельства происшествия. Ведется проверка, назначены экспертизы, которые помогут выяснить все детали аварии.
— Накануне в полночь на 4 километре автодороги Ишимбай-Совхоз «Нефтяник» 36-летний местный житель не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на металлическое ограждение моста с последующим съездом в кювет и опрокидыванием, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.