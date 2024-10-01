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Нижний Новгород и Сухум стали городами-побратимами

В 2025 году планируется провести 60 совместных мероприятий.

Источник: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижний Новгород и столица Абхазии Сухум официально стали городами-побратимами. Об этом сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Юрий Шалабаев посетил столицу Абхазии и обсудил дальнейшее сотрудничество с мэром Сухума Бесланом Эшба.

На протяжении 13 лет Нижний Новгород и Сухум вместе организуют школьные обмены, спортивные соревнования, патриотические и культурные мероприятия. В 2025 году планируется провести 60 совместных мероприятий, в том числе Дни Нижнего Новгорода в Сухуме, инклюзивный форум социальных предпринимателей «Территория ритма», турнир по киберспорту среди молодёжи.

Также мэр Нижнего Новгорода посетил сухумскую школу № 6, которая сотрудничает с нижегородской школой № 70, встретился с участниками международной смены лагеря «Хочу стать десантником».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что центр городов-побратимов открылся в Нижнем Новгороде.