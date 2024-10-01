Нижний Новгород и Сухум стали городами-побратимами

На протяжении 13 лет Нижний Новгород и Сухум вместе организуют школьные обмены, спортивные соревнования, патриотические и культурные мероприятия. В 2025 году планируется провести 60 совместных мероприятий, в том числе Дни Нижнего Новгорода в Сухуме, инклюзивный форум социальных предпринимателей «Территория ритма», турнир по киберспорту среди молодёжи.