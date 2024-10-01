В Омске учитель года России поделился опытом с педагогами и школьниками

В преддверии Дня учителя в Омске прошла встреча педагогов и школьников психолого-педагогических классов с Алиханом Динаевым, победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Он рассказал, что любое занятие должно нравиться учителю, потому что это делает урок интересным и для учеников.