В Омске учитель года России поделился опытом с педагогами и школьниками

В преддверии Дня учителя в Омске прошла встреча педагогов и школьников психолого-педагогических классов с Алиханом Динаевым, победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Он рассказал, что любое занятие должно нравиться учителю, потому что это делает урок интересным и для учеников.
Динаев провел тренинг «Дизайн замечательного урока» и несколько мастер-классов, где поделился советами о том, как создать увлекательные уроки и улучшить атмосферу в классе. Педагоги узнали, как важно воспитывать нравственность в школе.
Особое внимание Динаев уделил ученикам, которые хотят стать учителями. Он провел для них тренинг «Как влюбить в профессию», чтобы помочь им лучше понять свою будущую работу. Встреча с таким талантливым педагогом запомнится школьникам и поможет им сделать правильный выбор в будущем.