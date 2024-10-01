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В Омске учитель года России поделился опытом с педагогами и школьниками

Алихан Динаев провел полезные тренинги и мастер-классы.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня учителя в Омске прошла встреча педагогов и школьников психолого-педагогических классов с Алиханом Динаевым, победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Он рассказал, что любое занятие должно нравиться учителю, потому что это делает урок интересным и для учеников.

Динаев провел тренинг «Дизайн замечательного урока» и несколько мастер-классов, где поделился советами о том, как создать увлекательные уроки и улучшить атмосферу в классе. Педагоги узнали, как важно воспитывать нравственность в школе.

Особое внимание Динаев уделил ученикам, которые хотят стать учителями. Он провел для них тренинг «Как влюбить в профессию», чтобы помочь им лучше понять свою будущую работу. Встреча с таким талантливым педагогом запомнится школьникам и поможет им сделать правильный выбор в будущем.