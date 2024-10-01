Sheba рассказал, что проснуться ему помогает качественная музыка

Музыкант Sheba в беседе со Звук Медиа рассказал, что поймать нужный тонус утром ему помогает качественная музыка. В том числе та, которую создает сам артист.
«Я очень люблю свою музыку, я сижу за ней днями и ночами. Поэтому как только я запускаю свое шоу, то сразу ощущаю максимальный прилив энергии, и никаких проблем», — сказал Sheba после своего выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».
Музыкант также рассказал, что спортивное прошлое помогает оставаться дисциплинированным.
«То есть для меня нет проблем никогда вовремя встать, собраться, приехать», — добавил Sheba, профессионально занимавшийся футболом.
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