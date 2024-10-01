Sheba рассказал, что проснуться ему помогает качественная музыка

«Я очень люблю свою музыку, я сижу за ней днями и ночами. Поэтому как только я запускаю свое шоу, то сразу ощущаю максимальный прилив энергии, и никаких проблем», — сказал Sheba после своего выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».