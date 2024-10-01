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По Калининграду начали курсировать штрафмобили

Первые маршруты мобильные комплексов пролегают по четырем улицам.

Источник: Администрация Калининграда

С прошлого понедельника в Калининграде начали тестировать мобильные комплексы фиксации нарушений, установленные на легковые машины.

Как сообщили в городской администрации, пока «штрафомобиль» курсирует только по четырем улицам: Баранова, Сергеева, Октябрьской и Багратиона. Только с них в день получается оперативно сообщать в ГИБДД примерно о полусотне нарушений. В ближайшее время в систему «догрузят» ещё два десятка самых проблемных адресов.

В целом на город планируют покупку 12 таких комплектов, так чтобы обхватить весь областной центр.

ГИБДД