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После жалобы в Таганроге КС разъяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку

Конституционный суд РФ поддержал потерпевшего, отказавшегося дать взятку в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Житель Таганрога обратился в суд с заявлением о коррупции, но не получил помощь. Эту ситуацию рассмотрели в Конституционном суде России и встали на сторону всех потерпевших в подобных делах.

— 1 октября 2024 года подтверждено право получения статуса потерпевшего для лица, отказавшегося от предложения дать взятку и сообщившего об этом в правоохранительные органы, — говорится на сайте судебной инстанции.

Постановление КС РФ не противоречит Конституции, а дело заявителя из Таганрога подлежит пересмотру.

В публикации также приводится ситуация, на которую обратили внимание. Оказалось, что таганрожца изначально подозревали в хищении металлолома, и ему якобы предложили откупиться от сотрудника полиции суммой в 2,5 млн рублей.

Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы, а в суде выступал в качестве свидетеля, настаивая на признании его потерпевшим. Однако суды отказали в этом ходатайстве, «так как не выявили причиненного вреда».