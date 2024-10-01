Первая опера для детей: калининградский музтеатр получил грант на «Руслана и Людмилу»

Лирическая сказка «Руслан и Людмила. Оперная Фантазия» (6+) Калининградского областного музыкального театра стала победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства по направлению «Постановка нового спектакля, которую осуществляет профессиональный режиссёр в возрасте до 35 лет». Организатор Конкурса — Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры». Об этом сообщила пресс-служба музтеатра.
Всего победителями Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства в 2024 году стали 16 проектов из разных регионов России, которым предоставлен грант ООГО «Российский фонд культуры» на постановку новых спектаклей. Проект «Руслан и Людмила. Оперная фантазия» также реализуется с использованием гранта.
«Это первая в Калининградской области опера для зрителей младшего возраста и подростков, которая позволит приобщить детей и юношество через сказку к оперному искусству и познакомит маленьких зрителей с сюжетом Пушкина в классической интерпретации», — уточнили в театре. Спектакль задуман как музыкально-сценическая композиция, в основу которой лягут избранные музыкальные номера из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», а также фрагменты текста одноименной поэмы А. С. Пушкина. Арии из оперы исполнят солисты музыкального театра в сопровождении струнного квинтета театра и фортепиано.
Премьера оперной фантазии, поставленной столичным режиссером Анной Левичевой, состоится 12 и 13 октября. Кроме того, 11 и 12 октября пройдут некоммерческие премьерные показы для организованных групп школьников.