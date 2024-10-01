Первая опера для детей: калининградский музтеатр получил грант на «Руслана и Людмилу»

«Это первая в Калининградской области опера для зрителей младшего возраста и подростков, которая позволит приобщить детей и юношество через сказку к оперному искусству и познакомит маленьких зрителей с сюжетом Пушкина в классической интерпретации», — уточнили в театре. Спектакль задуман как музыкально-сценическая композиция, в основу которой лягут избранные музыкальные номера из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», а также фрагменты текста одноименной поэмы А. С. Пушкина. Арии из оперы исполнят солисты музыкального театра в сопровождении струнного квинтета театра и фортепиано.