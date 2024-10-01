Стало известно, когда отключат на зиму светомузыкальные фонтаны в Челябинской области

Напомним, умный плавающий фонтан появился в Челябинске в самом конце лета. Его установили на реке Миасс в центре города. Интерактивный водный комплекс торжественно открыл ко Дню города глава региона Алексей Текслер. Кроме того, недавно в городе приступили к реставрации фонтана, расположенного на Кировке в районе оперного театра. Работы будут идти весь октябрь, а оценить их результат горожане смогут уже в следующем сезоне.