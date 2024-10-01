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Лихач на Renault накопил 172 штрафа за нарушение ПДД в Петербурге

Водителю из Северной столицы пришлось заплатить 340 тысяч рублей.

Источник: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

37-летний местный житель регулярно нарушал правила дорожного движения, рассекая по городским магистралям. При этом полученные штрафы оплачивать не торопился. Общая сумма административных наказаний за быструю езду и неправильную парковку составила 200 тысяч рублей. За неисполнение требований в срок должнику назначили сбор в размере 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

— Судебные приставы выяснили, что Renault, принадлежащий мужчине, находится у отдела полиции Красногвардейского района. Они арестовали легковушку, после чего туда приехал эвакуатор, чтобы отправить авто на специализированную стоянку, — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что должник все это время наблюдал за происходящим. Именно в тот момент он решил погасить задолженность, включая исполнительский сбор, на общую сумму 340 тысяч рублей. Только после этого иномарку вернули его владельцу.

ГИБДД