Лихач на Renault накопил 172 штрафа за нарушение ПДД в Петербурге

37-летний местный житель регулярно нарушал правила дорожного движения, рассекая по городским магистралям. При этом полученные штрафы оплачивать не торопился. Общая сумма административных наказаний за быструю езду и неправильную парковку составила 200 тысяч рублей. За неисполнение требований в срок должнику назначили сбор в размере 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.