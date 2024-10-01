Омский таможенник не взял взятку в 400 долларов

В Омске 50-летний гражданин России попытался подкупить работника таможни, чтобы избежать наказания за незаконное перемещение автомобиля через границу. По информации пресс-службы Омской таможни, начальник таможенного поста, которому была предложена взятка в размере 400 долларов США, отказался от предложения совершить незаконные действия.
Инцидент произошел 20 сентября, когда мужчина пытался остановить проверку автомобиля, перемещаемого с нарушением таможенного законодательства, и вернуть его владельцу. Однако таможенник заранее уведомил соответствующие органы о попытке подкупа. После передачи денег мужчину задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Омской таможни.
В данный момент фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу, за что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ.