Композитор Вячеслав Добрынин умер в 78 лет

«Это мой давний приятель. Конечно, это такой удар лично для меня. Многие годы мы знали друг о друге, ездили, просвещались. Он талантливый композитор-песенник. Им написано много замечательных песен, которые были очень востребованы в Советском Союзе, ну и, конечно, в России. Так что это очень печальная для меня новость», — сказал Антонов.