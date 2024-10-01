К 2027 году во всех школах Пермского края оборудуют классы технологии

Сегодня, 1 октября, глава региона Дмитрий Махонин представил краевой бюджет на период с 2025—2027 год. Около 70% денежных средств будут направлены на социальную сферу, в том числе на нужды образовательной системы. Об этом информирует пресс-служба краевого Правительства.
С 2022 года в Пермском крае было построено более 50 образовательных учреждений. Проекты возведения новых учебных объектов будут реализовываться и в дальнейшем. Однако теперь курс лежит на учебные заведения не только в крупных городах, но и на маленьких территориях региона. В план — трехлетку входит ремонт еще 40 школ на всей территории края. Так же в планах краевого Правительства обновление школьных дворов. На данный момент, запланирован ремонт 88 объектов.
«С 2025 по 2027 год планируется стройка еще 14 школ на 10 тысяч мест и 12 детских садов на 2,6 тысяч мест, а также возведение 23 объектов инфраструктуры среднего профессионального образования: учебно-лабораторные корпуса и мастерские, общежития, спортивные комплексы», — отметил Дмитрий Махонин на презентации краевого бюджета.
На оснащение школ и детских садов в регионе будет выделено 870 миллионов рублей. В план реконструкции войдет оборудование классов технологии, открытие радиокружков и оснащение медицинских кабинетов.
Более того, для Пермского края закупят три новых мобильных кванториума: для Чайковского, Чусового и Березников. Напомним, сейчас на территории края функционируют два центра. На эти цели краевые власти готовы выделить 100 миллионов рублей.
Отдельное внимание образовательных учреждений в Пермском крае уделено вопросу подготовки специалистов IT-сферы. С 2019 года в Прикамье работает Пермский сетевой IТ-университет, в рамках которого ежегодно бесплатно реализуется более 77 программ дополнительного образования совместно IТ-компаниями. Обучение проходит на базе трех пермских вузов — ПНИПУ, ПГНИУ, НИУ ВШЭ. В ближайшие три года планируется обучить более трех тысяч человек по данной программе.