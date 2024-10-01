К 2027 году во всех школах Пермского края оборудуют классы технологии

С 2022 года в Пермском крае было построено более 50 образовательных учреждений. Проекты возведения новых учебных объектов будут реализовываться и в дальнейшем. Однако теперь курс лежит на учебные заведения не только в крупных городах, но и на маленьких территориях региона. В план — трехлетку входит ремонт еще 40 школ на всей территории края. Так же в планах краевого Правительства обновление школьных дворов. На данный момент, запланирован ремонт 88 объектов.